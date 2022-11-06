Глушаков отреагировал на новый контракт Карпина со сборной России

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался о новом трудовом соглашении между сборной России и главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Подписал контракт - хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Новый трудовой договор Карпина рассчитан до 2024 года. Он занял пост рулевого сборной России в прошлом году.

В ноябре национальная команда проведет товарищеские матчи против сборных Таджикистана и Узбекистана.