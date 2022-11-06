Бубнов сделал прогноз на матч «Ростов» - «Динамо»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу центрального матча 16-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Динамо».

«1:1. Команды, силы которых примерно равны. Оба клуба - в группе претендентов на призы. Поставлю на ничью», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч пройдет на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии противостояния «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на шестой строчке.