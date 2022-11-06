Селюк: «Конате - один из лучших нападающих РПЛ, он готов к переходу в топ-клуб»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который ведет дела форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о перспективах своего клиента. Во вчерашнем матче против «Зенита» нападающий отметился забитым мячом.

«Конате готов к переходу в топ-клуб. Он - один из лучших нападающих РПЛ. Одно дело играть в «Зените» или «Спартаке», а другое - в «Ахмате». Мохамед работает больше на команду», - передает слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний африканский нападающий провел 15 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.