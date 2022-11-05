Олегу Блохину - 70 лет

Сегодня свое семидесятилетие празднует один из самых выдающихся отечественных футболистов Олег Блохин, который родился 5 ноября 1952 года в Киеве.

Большую часть своей карьеры Блохин отыграл в киевском «Динамо», с которым достиг всех высот, в том числе дважды выигрывал Кубок обладателей кубков, в 1975 и в 1986 годах, а также Суперкубок Европы в противостоянии с «Баварией». Именно выступления в том матче стали для него прологом к получению «Золотого мяча» в 1975 году.

Также стоит отметить успешную работу Блохина с украинской сборной, которую он в 2006 году вывел в четвертьфинал чемпионата мира, прошедшего тогда в Германии.