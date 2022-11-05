Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью в матче 16-го тура РПЛ «Факел» – «Краснодар» (3:3).

- Мы уже много обсуждали «Краснодар», и я от своего мнения не отойду. Сегодня играли две равные команды – «Факел» и «Краснодар». Только в одной из них – в «Краснодаре» – футболисты немножко более мастеровитые. А в другой команде – в «Факеле» – игроки, которые в прошлом сезоне выступали в Первой лиге. Они как умеют, так и играют. Сказать, что ничейный результат несправедлив, нельзя.

За счёт чего Воронеж играл вничью с командами из верхней части таблицы? Благодаря большому желанию. Но сейчас «Факел» потихонечку приходит в то место, где он будет по итогу. У него нет мастерства, нету сил, тем более там произошла смена тренера. В нашем чемпионате именно с этой командой всё идет так, как и должно быть. Другого я ничего не ожидал. Наверное, «Факел» вылетит из Премьер-лиги, но я сильно бы хотел, чтобы он остался. В Воронеже очень приличные болельщики, и народ там здорово ходит на трибуны.