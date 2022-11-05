Чистяков: «Что случилось в начале матча? Не знаю»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Итоги матча прокомментировал виновник второго гола в ворота своей команды Дмитрий Чистяков. Он согласен с тем, что «Зенит» недонастроился на матч.

- Что случилось в начале матча? Не знаю. Недонастроились где-то, вышли, много моментов у наших ворот и пропустили. Не могу сказать, почему не получилась игра в начале. Согласен ли я со своей заменой? Да, - цитирует Чистякова Rusfootball.info.