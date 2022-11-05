Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную ничью московского «Спартака» с «Сочи» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

- Очень много было шума вокруг этой игры, и вокруг Абаскаля подняли слишком большой визг, особенно Москва и москвичи. Все решили, что Абаскаль – супертренер, и «Спартак» обязательно догонит «Зенит». Думали, что если сегодня у «Сочи» есть какие-то трудности в игровом плане или в тренерском (я не знаю, я не в курсе событий, что у них там происходит), то спартаковцы выиграют этот матч легко. И футболисты высказывались с каким-то пренебрежением, с сарказмом. Вот оно и кончилось тем, чем кончилось. Это ещё хорошо для «Спартака», что так кончилось. Он должен быть доволен, а то могло быть немножко и похуже.