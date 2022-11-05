Кокорин — лучший игрок октября в «Арисе»

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, 31-летний российский нападающий выступает за «Арис» на правах аренды, а права на футболиста принадлежат «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах чемпионата Кипра, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи.

На данный момент «Арис» располагается на второй строчке в чемпионате Кипра, имея в своем активе 21 набранное очко после девяти туров.