Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата России «Сочи» – «Спартак» (1:1).

- Игра была с обеих сторон инертная, где мало остросюжетных вариантов. На морально-волевых «Сочи» добился ничьей. Моментов почти не было, и нечего больше сказать. В Лиге чемпионов и Лиге Европы игроки бьются, несутся, а у нас в Премьер-лиге уровень вообще откатился назад, отдачи нету. Кто из легионеров поедет в чемпионат, в котором нет никаких перспектив? «Зенит» будет занимать первое место до тех пор, пока у него отдельный конгломерат из бразильцев и состав на две команды. С Азмуном и Дзюбой «Зенит» смотрелся поинтереснее, а сейчас он забивает по 7-8 мячей, потому что уровень лиги упал.