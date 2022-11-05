Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о целесообразности создавать вторую сборную России.

«Был уже такой эксперимент, все помнят. Но это не должно быть, как вторая сборная, может быть, нужно больше футболистов привлекать с прицелом под первую сборную. Больше просматривать, пока есть такая возможность. Вторая команда нужна, чтобы играть, подготовка, планировать тренировочные сборы. Я думаю, что это нецелесообразно», — сказал Билялетдинов.

Напомним, в 2011 году была создана вторая команда сборной России. Её тренировал отечественный специалист Юрий Красножан, под руководством которого команда провела шесть матчей, одержав пять побед и один раз сыграла вничью. До 2012 года вторая сборная России являлась ближайшим резервом основной сборной страны. Управлялась и контролировалась Российским футбольным союзом.