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Динияр Билялетдинов считает создание второй сборной нецелесообразным в нынешних условиях эксклюзив

05 Ноября 2022 • 16:25 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о целесообразности создавать вторую сборную России.

«Был уже такой эксперимент, все помнят. Но это не должно быть, как вторая сборная, может быть, нужно больше футболистов привлекать с прицелом под первую сборную. Больше просматривать, пока есть такая возможность. Вторая команда нужна, чтобы играть, подготовка, планировать тренировочные сборы. Я думаю, что это нецелесообразно», — сказал Билялетдинов.

Напомним, в 2011 году была создана вторая команда сборной России. Её тренировал отечественный специалист Юрий Красножан, под руководством которого команда провела шесть матчей, одержав пять побед и один раз сыграла вничью. До 2012 года вторая сборная России являлась ближайшим резервом основной сборной страны. Управлялась и контролировалась Российским футбольным союзом.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динияр Билялетдинов
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Ноября 2022 в 17:07
ай вторая сборная - малавацо будец.. надо ышо и 3 и 4.. будет с кем скора спаренги играц.. )))
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