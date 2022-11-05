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Карпин прокомментировал продление контракта со сборной России

05 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после продления контракта с национальной командой. Ранее Российский футбольный союз объявил о том, что 53-летний специалист подписал новый контракт, который будет рассчитан до 1 августа 2024 года.

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в  сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Тренер отметил, что национальная команда должна продолжать свое существование, несмотря на отстранение от участия в международных соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС
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