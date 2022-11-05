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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал лучшего нападающего России

05 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать

Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев рассказал, кого считает в данный момент лучшим нападающим в российском футболе.

«Это Соболев, учитывая, как играет команда, сколько забивает. Но он не сам выделяется, а команда играет лучше многих. Соболев привязан к командной игре «Спартака», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний нападающий провел 14 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После 15 туров «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Александр Соболев
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