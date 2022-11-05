Ловчев назвал лучшего нападающего России

Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев рассказал, кого считает в данный момент лучшим нападающим в российском футболе.

«Это Соболев, учитывая, как играет команда, сколько забивает. Но он не сам выделяется, а команда играет лучше многих. Соболев привязан к командной игре «Спартака», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний нападающий провел 14 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После 15 туров «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.