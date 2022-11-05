«Сампдория» высказалась о трансфере Дивеева

Генуэзская «Сампдория» не заинтересована в подписании центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Об этом в разговоре с корреспондентом Sport24 рассказал спортивный директор итальянского клуба Даниэле Фаджиано.

«Сейчас у нас нет никакого интереса к Дивееву. Мы не следим за ним», - передает слова функционера издание Sport24.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к российскому футболисту со стороны «Сампдории», «Торино», «Лацио» и «Фиорентины».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 23-летний центральный защитник провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.