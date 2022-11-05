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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба возвращается в Россию, Зидан будет тренировать сборную, а Месси поругался с «Барселоной» - в главных слухах недели рубрика

05 Ноября 2022 • 13:18 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему Артём Дзюба принял решение возвращаться в Россию, когда Зинедин Зидан возглавит сборную Франции, и каковы отношения Лионеля Месси с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба возвращается в Россию

Артём Дзюба летом долго искал клуб и в итоге оказался в «Адана Демирспор». Впрочем, 34-летний российский форвард разочаровался в своём решении. В последнее время Дзюба почти не получает игрового времени в Турции. Этот факт не просто огорчает футболиста, а вынуждает его искать другие варианты. Слухи говорят о том, что в зимнее трансферное окно Дзюба рассчитывает вернуться в чемпионат России. Судя по всему, нападающий готов пойти на сокращение заработной платы, ведь в противном случае обрести клубную прописку в РПЛ ему будет почти нереально.

 

Роналду разочаровался в «Манчестер Юнайтед»

Почти полтора года назад Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». По слухам, звёздный португальский футболист разочаровался в клубе. Роналду якобы не нравится, что за последние годы «красные дьяволы» не улучшили инфраструктуру, а также не построили конкурентоспособную команду. В то же время Криштиану не нравится отношение к делу некоторых игроков. Своё возвращение на «Олд Траффорд» Роналду оценивает как катастрофу. Вероятно, в следующем году форвард будет пытаться сменить клуб.

 

Зидан будет тренировать сборную

На днях в прессу просочилась информация о том, что следующим главным тренером сборной Франции будет Зинедин Зидан. Если верить слухам, этот вопрос уже решён, и Зидан сменит Дидье Дешама на тренерском мостике «трёхцветных» вне зависимости от результата команды на чемпионате мира в Катаре. Стоит сказать, что пресса сватала Зидана в сборную Франции уже довольно давно.

 

Почему Пике завершает карьеру

Херард Пике несколько дней назад объявил о решении завершить карьеру. По данным СМИ, испанский защитник решил повесить бутсы на гвоздь по совокупности причин. Во-первых, Пике потерял статус основного футболиста в «Барселоне». Во-вторых, защитнику надоела критика в свой адрес за допускаемые ошибки на поле. В-третьих, Херард якобы таит обиду на президента клуба Жоана Лапорту. Поговаривают, что Пике отказался от оставшихся по контракту 50 миллионов евро. Эта сумма серьёзно поможет клубу в зимнее трансферное окно.

 

Месси поругался с «Барселоной»

В последние недели и месяцы многое было сказано о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Впрочем, вероятность камбэка аргентинского футболиста является низкой. Поговаривают, что Месси игнорирует звонки президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Вероятно, звёздный форвард до сих пор обижается на руководителя каталонского клуба за свой неоднозначный уход.

Также на днях в прессу просочилась информация об интересном пункте из контракта Лионеля Месси с «ПСЖ». Оказывается, в трудовом соглашении нападающего прописан приоритет сборной Аргентины над клубом. То есть Месси имеет право поехать в сборную даже тогда, когда «ПСЖ» проводит официальный матч. Судя по слухам, аргентинец воспользуется этим пунктом перед чемпионатом мира.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта ПСЖ Сборная Франции Зинедин Зидан Херард Пике Артём Дзюба Главные слухи недели Адана Демирспор
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