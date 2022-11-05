Гунько рассказал, чего ждёт от матча «Сочи» - «Спартак»

Тренер Дмитрий Гунько, ранее поработавший в столичном «Спартаке», поделился ожиданиями от встречи между «красно-белыми» и «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Ожидаю хорошего футбола от «Спартака». Конечно, игра «Сочи» поменяется из-за смены тренера, но Абаскаль может поменять все и переиграть соперника даже по ходу матча», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток команды услышат в 14:00 по московскому времени.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «Сочи» находится на девятой позиции.