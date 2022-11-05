Мацуев: «Спартаку» всегда было очень несладко в гостевых матчах с «Сочи»

Народный артист России Денис Мацуев, который является болельщиком столичного «Спартака», поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«В гостевых матчах с сочинцами нам всегда было очень и очень несладко. Мы много раз проигрывали. Нас ждет нелегкий матч. Желаю удачи любимой команде», - приводятся слова Мацуева на страницах «Спорт-экспресса».

Поединок «Сочи» - «Спартак» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают девятое место в таблице РПЛ, а гости располагаются на второй позиции.