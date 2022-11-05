Кавазашвили предположил, что Айртон ненавидит «Спартак»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нежелании бразильского защитника Айртона Лукаса возвращаться в «народную команду». В нынешнем сезоне футболист выступает за «Фламенго», с которым стал триумфатором Кубка Либертадорес.

«Если не хочет, зачем он нужен? Кто будет играть за клуб, который ненавидит, или чувствует неприязнь? Айртон или политизированный футболист, или человек, которому важны свои принципы», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Фламенго» собирается выкупить Айртона у «Спартака», однако при этом хочет снизить сумму с девяти до шести миллионов евро.

В составе бразильского коллектива Лукас провел 38 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.