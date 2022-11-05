Голкипер «Зенита» Кержаков: «Мне советуют брать на поле табуретку»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о статистике команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом круге подопечные Сергея Семака пропустили всего пять голов.

«Многие подтрунивают на эту тему. Мне присылали фото, где вратарь с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку. Сохранять концентрацию очень сложно», - приводит слова вратаря пресс-служба «сине-бело-голубых».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший поединок петербургский коллектив проведет на своем поле против грозненского «Ахмата».