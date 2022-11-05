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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «Локомотив» не должен бороться за выживание»

05 Ноября 2022 • 09:42 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Денис Глушаков, который сейчас является игроком «Химок», поделился мнением о провальном выступлении «железнодорожников» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Локомотив» нельзя считать конкурентом в борьбе за выживание. Не думаю, что «Локо» будет бороться за выживание, как и «Химки». «Локомотив» не должен - не заслуживает этого», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

После 15 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 12 баллов и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. В ближайшем поединке «железнодорожники» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Денис Глушаков
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