Глушаков рассказал, останутся ли «Химки» в РПЛ

Опытный полузащитник Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», поделился мнением о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Верю ли, что «Химки» выживут? Вы в том году тоже нас все время топили, но мы же остались», - приводит слова хавбека «Чемпионат».

Напомним, что накануне подмосковная команда прервала безвыигрышную серию, победив на своем поле «Оренбург» со счетом 2:0.

После 16 туров «Химки» с 12 очками занимают предпоследнее место в таблице РПЛ. В следующем матче команда в родных стенах примет «Сочи». Матч пройдет в воскресенье, 13 декабря.