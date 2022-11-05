«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»

Руководство бразильского клуба «Фламенго» заинтересовано в полноценном трансфере защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса, ныне выступающего за «красно-чёрных» на правах аренды. Об этом стало известно журналистам Lance.

В трудовом соглашении между сторонами прописан пункт, согласно которому бразильцы могут выкупить Лукаса, если он проведет за клуб 65% матчей в сезоне. Для достижения этого показателя Айртону осталось сыграть три поединка.

Стоит отметить, что сумма выкупа составляет девять миллионов евро. При этом бразильская сторона хочет снизить ее до шести миллионов.

За «Фламенго» игрок Айртон провел 38 матчей и стал победителем Кубка Либертадорес