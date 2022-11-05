Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»

05 Ноября 2022 • 09:26 Комментировать

Руководство бразильского клуба «Фламенго» заинтересовано в полноценном трансфере защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса, ныне выступающего за «красно-чёрных» на правах аренды. Об этом стало известно журналистам Lance.

В трудовом соглашении между сторонами прописан пункт, согласно которому бразильцы могут выкупить Лукаса, если он проведет за клуб 65% матчей в сезоне. Для достижения этого показателя Айртону осталось сыграть три поединка.

Стоит отметить, что сумма выкупа составляет девять миллионов евро. При этом бразильская сторона хочет снизить ее до шести миллионов.

За «Фламенго» игрок Айртон провел 38 матчей и стал победителем Кубка Либертадорес

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
09:54 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин - о Хайкине: «Вряд ли переход в российский клуб будет повышением»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Дивеева можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Локомотив» не должен бороться за выживание»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, останутся ли «Химки» в РПЛ
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на попадание Сычевого в состав сборной России
09:11 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что отсутствие Гаранина поможет «Спартаку» в игре против «Сочи»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Карпин хочет лично познакомиться с Пиняевым в сборной»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Будет классно отправить «Локомотив» в стыки»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Я бы с удовольствием сыграл против ветеранов сборной Бразилии»
06:50 · Россия. Премьер-лига
Джиоев: «Была уверенность в победе»
06:37 · Россия. Премьер-лига
Долгов: «Сыграли с обычным настроем»
06:30 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Уверен, что останемся в РПЛ»
06:22 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «Наконец-то, заслужили»
Все новости
Рекомендуем