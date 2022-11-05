Бышовец отреагировал на попадание Сычевого в состав сборной России

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался относительно попадания нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на предстоящий тренировочный сбор.

«Его игра оставляет очень хорошее впечатление. Главное, что навязывает соперникам и борьбу, выполняет большую работу, чтобы ограничить соперников в начальной стадии атаки», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В сезоне-2022/2023 Сычевой провел 14 поединков в Российской премьер-лиге, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей.

На 17 ноября у сборной России намечен товарищеский поединок против Таджикистана.