Нигматуллин: «Карпин хочет лично познакомиться с Пиняевым в сборной»

Экс-вратарь столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на попадание полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Потенциально Пиняев - игрок очень высокого уровня. Мы следим за его карьерой. Он уже сейчас себя очень хорошо проявляет. Карпин хочет лично познакомиться в сборной», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

18-летний хавбек забил два гола и сделал две результативные передачи в девяти поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном.