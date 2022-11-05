Свинов: «Будет классно отправить «Локомотив» в стыки»

Страж ворот воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о возможном попадании московского «Локомотива» в стыковые матчи по итогам сезона-2022/2023.

«Наверное, будет классно отправить в стыки «Локомотив», а самим занять место выше? Это вообще будет классно. Будет опустошение внутри и радость», - передает слова голкипера «РБ Спорт».

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 14-й строчке.

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» проведет против екатеринбургского «Урала» на выезде.