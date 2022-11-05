Алдонин: «Я бы с удовольствием сыграл против ветеранов сборной Бразилии»

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о том, что ветеранской сборной Бразилии предложили 90 миллионов рублей за товарищеский поединок против команды России.

«С удовольствием принял бы участие в матче с ветеранской сборной Бразилии. С радостью отношусь к таким матчам, не вижу ничего плохого в них и в этой инициативе», - приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Напомним, что Евгений является воспитанником футбольной академии волгоградского «Ротора». Большую часть свой клубной карьеры он провел в столичном ЦСКА.

За национальную команду России Алдонин сыграл 29 поединков.