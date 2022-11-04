Ринат Билялетдинов считает, что РПЛ нужно продолжать во время чемпионата мира – 2022

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном продолжении РПЛ во время чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Зачем прерывать РПЛ на время чемпионата мира? Можно перенести туры с весны и даже не ставить в известность ФИФА и УЕФА. Вот мы так решили сделать свой чемпионат», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

По мнению эксперта, не нужно обращать внимание на высказывание этих федераций, необходимо делать так, как удобно нам и не стоит надеяться на скорое возвращение в еврокубки.

Напомним, предстоящий чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября и продлится до 18 декабря.