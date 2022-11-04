Кавазашвили заявил, что не понимает решение Хайкина покинуть «Будё-Глимт»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина покинуть клуб.

«Я не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Обычно люди стараются задержаться за рубежом и уехать в Европу. А тут может получиться, что он вернется в Россию…», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Ранее 27-летний вратарь сообщил о том, что собирается покинуть норвежскую команду по окончании трудового соглашения, которое истекает в конце текущего года.

В этом сезоне Хайкин провел 42 встречи с учетом всех турниров, в которых пропустил 52 гола и 14 раз отстоял на «ноль».