​Бушманов высказался о попадании 8 игроков «Спартака» в сборную России

В четверг был оглашён расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. В списке оказалось сразу восемь футболистов из «Спартака». Комментарий на этот счёт дал экс-игрок российской сборной Евгений Бушманов.

«Надо учитывать, что это расширенный список. Посмотрим, кто в итоге отправится на сбор. Но «Спартак» сейчас действительно хорошо играет. И в его составе много сильных российских футболистов. Так что выбор Карпина логичен», - высказался Бушманов в ходе интервью для «Плеймейкера».

Напомним, что в рамках ноябрьского сбора сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана. Команды сразятся в четверг, 17 ноября.

Отметим, что из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.