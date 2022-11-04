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В «Будё-Глимт» высказались о возможном уходе Хайкина

04 Ноября 2022 • 14:13 Комментировать

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фруде Томассон отреагировал на информацию о том, что голкипер Никита Хайкин не станет продлевать контракт с клубом. Ранее вратарь написал в социальной сети, что покинет команду по окончании трудового соглашения.

«Я не знаю ничего о том, что Никита Хайкин собирается покидать «Будё-Глимт». Его контракт действует до первого января 2023 года, поэтому не могу сказать чего-то большего», — приводит слова Томассона Sport 24.

Функционер отметил, что Хайкин ему ничего не говорил о своем уходе, в клубе полностью довольны игрой голкипера.  

В этом сезоне 27-летний вратарь принял участие в 42 матчах во всех турнирах, пропустил 52 гола и 14 раз сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт Фруде Томассон
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