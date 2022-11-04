Бушманов оценил шансы Сычевого заиграть в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался насчет возможного перехода нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан «красно-белых».

«Играть в «Оренбурге» и «Спартаке» - две большие разницы. Конкуренция в «Спартаке» очень высокая. Не думаю, что он заиграл бы в там», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сычевой провел 13 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» на выезде встретится с подмосковными «Химками».