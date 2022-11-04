Алип планирует покинуть «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип подумывает над сменой команды. Как стало известно журналистам издания Metaratings.ru, казахстанский футболист хочет перейти в один из клубов, квалифицировавшихся в плей-офф еврокубков.

При этом, как отмечает источник, в стане «сине-бело-голубых» пока не приняли окончательного решения по будущему 22-летнего исполнителя.

Нуралы пополнил ряды чемпиона России в феврале текущего года. С того момента защитник поучаствовал в 19 поединках за «сине-бело-голубых», в которых не отметился результативными действиями.