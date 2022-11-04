Аршавин выбрал Личку тренером месяца в РПЛ

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что считает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку лучшим тренером Премьер-лиги в октябре.

«Личка сделал «Оренбург» яркой командой: атакующей, много забивающей. Мне кажется, для середняка это очень хороший случай, работа тренера видна», - приводит слова Аршавина пресс-служба лиги.

Напомним, что лучшим тренером прошлого месяца был признан белорусский специалист Виктор Ганчаренко, который возглавляет екатеринбургский «Урал».

По итогам 15 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 22 балла и занимает восьмое место в таблице.