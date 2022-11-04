Зобнин оценил результат «Спартака» в первом круге РПЛ

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о выступлении своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам первого круга столичный коллектив с 32 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь очков.

«Сейчас мы идем на втором месте, я считаю, это неплохо. Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, но мы проводим достаточно хороший сезон», - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.

В рамках 16-го тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде встретятся с «Сочи». Поединок состоится на стадионе «Фишт» в субботу, 5 ноября.