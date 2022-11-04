Садулаев отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

Хавбек грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о своем попадании в расширенный список сборной России на ноябрьский тренировочный сбор. Слова футболиста передает издание «РБ Спорт».

«Очень рад, играть за национальную команду - мечта каждого футболиста. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», - поведал полузащитник.

В текущем месяце у сборной России намечен товарищеский поединок против национальной команды Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в городе Душанбе.

В текущем сезоне РПЛ Лечи принял участие в 13 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.