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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Садулаев отреагировал на попадание в расширенный список сборной России

04 Ноября 2022 • 12:01 Комментировать

Хавбек грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о своем попадании в расширенный список сборной России на ноябрьский тренировочный сбор. Слова футболиста передает издание «РБ Спорт».

«Очень рад, играть за национальную команду - мечта каждого футболиста. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», - поведал полузащитник.

В текущем месяце у сборной России намечен товарищеский поединок против национальной команды Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в городе Душанбе.

В текущем сезоне РПЛ Лечи принял участие в 13 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ахмат Лечи Садулаев
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