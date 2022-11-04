Свинов назвал топ-3 лучших вратарей РПЛ

Страж ворот воронежского «Факела» Илья Свинов рассказал, кого считает лучшими голкиперами Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» игрок назвал топ-3 сильнейших вратарей России на данный момент. В его список были включены Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Александр Селихов («Спартак»).

В Российской премьер-лиге завершился первый круг. По итогам 15 туров лидером является петербургский «Зенит». На втором месте с отставанием в семь баллов от «сине-бело-голубых» располагается «Спартак». Топ-3 замыкает еще один столичный клуб – ЦСКА.