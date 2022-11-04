​Соболев: «В Англию уже не очень хочу – лучше в Италию или Германию»

Форвард Александр Соболев, защищающий цвета «Спартака», ответил на вопрос о желании попробовать себя в Европе.

По словам Соболева, он готов рассмотреть предложение из Европы, если оно поступит. Футболист сказал, что у него остаётся мечта поиграть в хорошей европейской лиге, но при этом он понимает, что в нынешних реалиях его трансфер осуществить сложно.

Соболев отметил, что он уже не так сильно хочет ехать в Англию, как было раньше.

«Сейчас чуть повзрослел - в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию», - высказался Соболев в интервью для «Чемпионата».

В 14 матчах нынешнего чемпионата России Александр Соболев отметился семью забитыми голами.