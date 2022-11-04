Свинов: «Игра с «Зенитом» - это ад: одна минута идёт, как час»

Страж ворот воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о поединке против петербургского «Зенита». Этот матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Зенит» - это самый ад из всех, с кем мы играли. С ними одна минута идет, как час. Это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры», - передает слова вратаря издание «РБ Спорт».

Напомним, что после первого круга «Зенит» является единоличным лидером Премьер-лиги, а «Факел» располагается на 13-м месте. Следующий поединок воронежский коллектив проведет на своем домашнем стадионе против «Краснодара» 5 ноября.