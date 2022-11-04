Каррера оценил Соболева в 20 млн евро – форвард отреагировал

Александр Соболев высказался по поводу слов бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, который пять с половиной лет назад приводил команду к чемпионству. Итальянский специалист недавно оценил Соболева в 20 миллионов евро.

«Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, ха-ха», - высказался Соболев в ходе интервью для «Чемпионата».

25-летний Александр Соболев в чемпионате России сезона 2022/2023 провёл за «Спартак» 14 матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов.

«Спартак» сейчас занимает второе место в Российской премьер-лиге, отставая от «Зенита» на семь очков. Ближайший матч «красно-белые» проведут 5 ноября против «Сочи».