Ганчаренко - лучший тренер РПЛ в октябре

Подведены итоги голосования за лучшего тренера Российской премьер-лиги по итогам октября. Как информирует пресс-служба турнира, индивидуальную награду получил наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко.

Свои голоса за белорусского специалиста отдали эксперты телеканала «Матч Премьер», а также легенды РПЛ. В опросе болельщиков победил наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль, опередивший Ганчаренко всего на несколько процентов.

После 15 туров «Урал» набрал 17 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.