«Написал Тедеско: «Готовьтесь, мы едем» - Соболев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил о своей переписке с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско после попадания «красно-белых» на «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

«Написал: «Готовьтесь, мы едем». Он ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме», - рассказал Соболев в интервью для «Чемпионата».

Напомним, что в марте «Спартак» и «РБ Лейпциг» так и не сыграли в 1/8 финала второго по рангу клубного турнира континента. «Красно-белые» были отстранены от Лиги Европы из-за санкций УЕФА.

Стоит сказать, что Доменико Тедеско уже не работает с «РБ Лейпцигом» - его уволили в сентябре.