Матч состоится в любую погоду: самые дождливые поединки РПЛ

«Матч состоится в любую погоду» – известный слоган из футбольных афиш сороковых-пятидесятых годов прошлого века как нельзя лучше подходит заголовком к сегодняшней теме. Нередко погодные условия вносили коррективы в планы проведения игр в том или ином месте. О самых известных матчах РПЛ, которые состоялись в дождливую или засушливую погоду, – в этой статье.

«Луч-Энергия» – «Зенит» 0:0 (16 июля 2008 г.)

Сезон дождей в Приморье затянулся. За день до матча главный тренер «Зенита» Дик Адвокат сделал заявление об отмене встречи в связи с проливным дождём. Голландец был не против ещё раз совершить семичасовой авиаперелёт на Дальний Восток. 14 лет назад футбольный сезон в России проводился ещё по традиционной для северных стран схеме – с весны до поздней осени. Через шесть недель ждал финал Суперкубка Европы с «Манчестер Юнайтед», который традиционно проходил в последнюю пятницу августа в Монако на стадионе «Луи II». До окончания чемпионата оставалось ещё четыре с половиной месяца. Однако судейская бригада и другие официальные лица рассудили иначе. В итоге командам пришлось провести 90 минут на испорченном обильной водой, заболоченном поле стадиона «Динамо» во Владивостоке. Естественно, игроки в безобидных ситуациях теряли мяч, постоянно падали, ошибались и практически в прямом смысле тонули в лужах. В перерыве матча на поле налетели чайки, добавив встрече ещё больший колорит. Дальневосточники удержали благоприятный для себя результат, а «Зенит», в тот год крушивший в Европе всех и вся (западногерманские «Байер» – 4:1 в четвертьфинале, «Баварию» – 4:0 в полуфинале Кубка УЕФА и победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – 2:1 в Суперкубке Европы), уступил пальму первенства в России казанскому «Рубину».

«Рубин» – «Ростов» 0:2 (13 июня 2009 г.)

Другим примером экстремального столкновения футбола с погодой стала аномальная жара, господствующая в Поволжье. В середине июня 2009 года в Казани температура поднялась до 34 градусов. С целью проведения телетрансляции на федеральном канале начало матча было назначено на 14:00 по местному времени. По ходу встречи полузащитник «Рубина» Пётр Быстров буквально замертво упал на газон в центре поля… Его смогли поднять только с посторонней помощью. Полузащитник был госпитализирован с тяжёлым тепловым ударом и подозрением на инсульт. Впоследствии предварительный диагноз «геморрагический инсульт», к счастью, не подтвердился. Петр заставил изрядно поволноваться болельщиков не только казанской команды. После этого случая в регламент был внесён пункт, который обеспечивал остановку игры по ходу каждого из таймов для проведения вынужденного перерыва, чтобы игроки могли умыться или выпить воды, не покидая пределов поля.

«Крылья Советов» – «Динамо» 1:0 (25 сентября 2011 г.)

Из-за обильного дождя мяч вообще не перемещался по полю. Проходили только передачи исключительно верхом. Лужи на некоторых участках футбольного поля на стадионе «Металлург» достигали масштабов среднего пруда. «Я считаю, в таких условиях в футбол играть нельзя. Потому что люди, которые пришли на футбол, увидели не футбол, а водное поло или борьбу все 90 минут», – сказал после матча главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, а форвард команды Андрей Воронин игру в таких условиях и вовсе назвал «антифутболом». Это и понятно, в один из немногих удачных в истории «Динамо» сезонов столичный клуб потерпел фиаско. В подобных матчах, где погода преподносит невероятные сюрпризы, запоминается не результат, а само проведение поединка. Какими бы ни были погодные условия, главное в такой ситуации не терять духа, а там уже как повезёт.

Константин Лицин