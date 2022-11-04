Сёмин дал оценку работе Семака в «Зените»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лидерстве петербургского «Зенита» и работе главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
«Все результаты команд в таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы. Работа Семака вызывает восхищение. Он лучший тренер РПЛ», - передает слова специалиста Sport24.
После первого круга петербургский коллектив набрал 39 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на семь пунктов.
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