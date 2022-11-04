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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев: «Сделаем всё, чтобы вернуть «Локомотив» на прежние позиции»

04 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался касательно провального выступления «железнодорожников» в текущем сезоне Премьер-лиги. По итогам 15 туров столичный коллектив занимает место в зоне стыковых матчей.

«Все в команде пытаются исправить ситуацию. Мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В ближайшем матче чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 6 ноября.

«Локо» с 12 набранными баллами занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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