Магкеев: «Сделаем всё, чтобы вернуть «Локомотив» на прежние позиции»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался касательно провального выступления «железнодорожников» в текущем сезоне Премьер-лиги. По итогам 15 туров столичный коллектив занимает место в зоне стыковых матчей.

«Все в команде пытаются исправить ситуацию. Мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В ближайшем матче чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 6 ноября.

«Локо» с 12 набранными баллами занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги.