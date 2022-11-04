Соломатин высказался о работе Гогниева в «Химках»

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин высказался о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок».

«Зная Спартака, играя с ним в одной команде, хотелось бы, чтобы у него в «Химках» получилось. Чтобы он нашел ресурсы и исправил эту ситуацию», - приводятся слова Соломатина на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Гогниева дисквалифицировали на три матча за эмоциональное поведение после разгромного поражения от «Динамо» (1:6) в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

В настоящий момент подмосковный коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.