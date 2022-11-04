Игнатьев дал категоричный прогноз на чемпиона РПЛ

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. По его мнению, явным фаворитом гонки является петербургский «Зенит».

«Зенит» может проиграть только самому себе. Но это маловероятно. Равных этой команде в нашем чемпионате нет. Чемпионом в любом случае будет «Зенит», - приводит слова специалиста betonmobile.ru.

После первого круга подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов.

Стоит отметить, что петербургский клуб четыре года подряд становился чемпионом России.