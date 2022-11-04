В «Зените» оценили выбор Карпина

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о предварительном списке сборной России на тренировочный сбор в ноябре.

«Приятно, что игру наших ребят оценивает главный тренер сборной. Карпин правильно делает, что вызывает молодых ребят, смотрит на перспективу», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что в этом месяце сборной России предстоит товарищеский поединок против национальной команды Таджикистана. Встреча состоится в Душанбе 17 ноября.

В своем последнем матче подопечные Валерия Карпина встречались с Кыргызстаном и выиграли со счетом 2:1.