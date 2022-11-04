Чернышов - о чемпионской гонке в РПЛ: «Ещё ничего не решено, но «Зенит» - главный фаворит»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Его слова приводятся на страницах «РБ Спорта».

«Еще ничего не решено, но, конечно, «Зенит» - главный фаворит. Прогнозировать не буду, но думаю, что «Спартак», ЦСКА и, надеюсь, «Динамо» будут стараться навязать борьбу», - сказал специалист.

После 15 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов. Топ-3 замыкает московский ЦСКА.

Напомним, что петербургский клуб четыре раза подряд становился чемпионом РПЛ.