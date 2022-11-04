Генич дал прогноз на матч «Химки» - «Оренбург»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о сегодняшнем матче 16-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Оренбургом».

«Химкам» результат сейчас очень нужен. Гогниев может недоработать до конца года. Верю, что «Химки» не проиграют в домашнем матче. На это и дам прогноз», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок 16-го тура Российской премьер-лиги «Химки» - «Оренбург» состоится сегодня, 4 ноября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

По итогам 15 туров чемпионата России хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой позиции.