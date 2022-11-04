Павлюченко рассказал, как завершится матч «Химки» - «Оренбург»

Бывший нападающий «Спартака» и национальной сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка 16-го тура Премьер-лиги, в котором подмосковные «Химки» встретятся с «Оренбургом».

«Химки» попытаются отобрать очки у середняка дивизиона. По именам они даже превосходят оппонента. Противостояние пройдет в равной борьбе и не выявит победителя», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Встреча состоится в Химках сегодня, 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на восьмой строчке.