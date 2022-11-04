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Агент Солдатенкова и Ежова высказался о переходе игроков в «Локомотив»

04 Ноября 2022 • 09:00 Комментировать

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы Александра Солдатенкова и Романа Ежова, выказался о возможном переходе своих клиентов в столичный «Локомотив» грядущей зимой.

«Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Солдатенков и Ежов с 2020 года выступают за самарские «Крылья Советов». Александр сыграл за команду 73 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Что касается Романа, то на его счету 79 матчей за самарский коллектив и девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Роман Ежов Александр Солдатенков
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